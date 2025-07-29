В Сызрани открылась выставка «Обитель веры» ко Дню Крещения Руси

В Краеведческом музее Сызрани начала работу выставка «Обитель веры» (0+), приуроченная сразу к двум значимым событиям — Дню Крещения Руси и 340-летию Сызранского Вознесенского мужского монастыря.
Экспозиция включает художественные и графические изображения храмов, выполненные сызранскими художниками, а также предметы, принадлежавшие священнослужителям и привезённые ими из паломнических поездок.
Директор музея Марина Питьева отметила важную роль духовенства и общественности в создании выставки и пополнении музейных коллекций.
Посетить выставку можно до 24 августа. Адрес: пер. Достоевского, 34.
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