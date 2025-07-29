Красноярские власти объяснили четырехдневные проблемы с интернетом

В министерстве цифрового развития Красноярского края также заявили, что пока не могут предоставить информацию, сверх той, которую распространили операторы связи. Последние, в свою очередь, сообщили, что мобильный интернет в Красноярске и других городах края ограничили из-за «мер безопасности» по независящим от компаний причинам.