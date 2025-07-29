Красноярские власти объяснили четырехдневные проблемы с интернетом

На территории Красноярского края действуют временные ограничения работы мобильного интернета в целях безопасности, заявил губернатор региона Михаил Котюков. Местный телеканал ТВК и издание NGS24 сообщали, что интернет пропал еще на прошлой наделе, 26 июля.
«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — написал Котюков в телеграм-канале.
Котюков отметил, что аналогичные мероприятия действуют сейчас и в других регионах России. Он обратился к жителям с просьбой отнестись к этой ситуации с пониманием. «Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — добавил он.
Мобильный интернет пропал у всех операторов в Красноярске и других городах края во второй половине дня 26 июля. В пресс-службе губернатора и правительства накануне, 28 июля, сообщили NGS24, что пока не комментируют информацию об отключении мобильного интернета.
В министерстве цифрового развития Красноярского края также заявили, что пока не могут предоставить информацию, сверх той, которую распространили операторы связи. Последние, в свою очередь, сообщили, что мобильный интернет в Красноярске и других городах края ограничили из-за «мер безопасности» по независящим от компаний причинам.
В Роскомнадзоре утверждают, что не фиксировали аварии на сетях сотовых операторов Красноярского края, Урала и Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, где есть проблемы с мобильным интернетом, передает «РИА Новости». В краевом правительстве местному изданию «Проспекту Мира» сообщили, что им неизвестно, когда заработает мобильный интернет.
Ограничения мобильного интернета в российских регионах периодически вводятся из-за угроз атак беспилотников. Первыми об отключении мобильного интернета сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей в конце мая. Следом о возможном отключении мобильного интернета из-за атак дронов предупредили в Орловской и Ивановской, Ярославской областях. В Саратовской области временные ограничения начали действовать в начале июня.
Одним из последних о проблемах с интернетом предупредил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — 10 июня. В ту ночь регион атаковали беспилотники. В Москве ограничения вводились на время празднования Дня Победы, тогда столица также подвергалась атаке дронов.