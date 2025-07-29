В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, сообщила антитеррористическая комиссия региона.
«Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности», — говорится в Telegram-канале ведомства.
«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета», — добавили в антитеррористической комиссии.
Ограничения в работе мобильного интернета введены также в Тюменской области в целях безопасности людей, они будут сняты, как только позволит ситуация, ранее уточняли РИА Новости в информационном центре правительства региона.