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В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет

На Урале временно ограничили мобильный интернет для усиления безопасности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, сообщила антитеррористическая комиссия региона.

«Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета», — добавили в антитеррористической комиссии.

Ограничения в работе мобильного интернета введены также в Тюменской области в целях безопасности людей, они будут сняты, как только позволит ситуация, ранее уточняли РИА Новости в информационном центре правительства региона.