Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб

Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами.