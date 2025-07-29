Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему «Централизованная система сбора информации систем-112», сообщили в правительстве РФ.
«Правительство РФ продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Подписано постановление об интеграции новой государственной информационной системы “Централизованная система сбора информации систем-112”, работающей на базе единой платформы “Гостех”, в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112», — говорится в сообщении правительства РФ.
Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами.