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Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб

Правительство усовершенствует систему вызова экстренных служб по номеру 112.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему «Централизованная система сбора информации систем-112», сообщили в правительстве РФ.

«Правительство РФ продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Подписано постановление об интеграции новой государственной информационной системы “Централизованная система сбора информации систем-112”, работающей на базе единой платформы “Гостех”, в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112», — говорится в сообщении правительства РФ.

Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами.