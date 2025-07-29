Власти Минска сказали, куда выбрасывать строительный и крупногабаритный мусор

И подчеркнули: вывоз озвученного должен осуществляться на специальные полигоны или мусороприемные площадки соответствующими организациями по заключенным договорам, а не через контейнеры для бытовых отходов. Ответственность за это несет владелец частного дома или квартиры — тот, кому именно принадлежит строительный мусор.