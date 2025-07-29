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Власти Минска сказали, куда выбрасывать строительный и крупногабаритный мусор

Власти заявили, что выбрасывать строительный и крупногабаритный мусор на площадки для бытовых отходов запрещено.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Власти сказали белорусам, куда выбрасывать строительный и крупногабаритный мусор. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».

Так, жители минского микрорайона Степянка обнаружили груду оставленной мебели на контейнерной площадке, которая закреплена за домом № 31а на улице Карвата. Одна из жительниц указанного дома допустила, что мебель может принадлежать кому-то из жильцов частного сектора, откуда постоянно привозят мешки со строительным мусором.

В администрации Партизанского района уточнили, что у жителей частного сектора нет права вывозить и складировать строительный мусор на контейнерных площадках, которые предназначены для бытовых отходов. Специалисты добавили, что строительный мусор относить к отдельной категории отходов и, соответственно, требует специальной утилизации.

«Кирпич, бетон, обои, плитка и другие материалы, образующиеся при ремонте или строительстве, не являются бытовым мусором (ТКО)», — обратили внимание в администрации.

И подчеркнули: вывоз озвученного должен осуществляться на специальные полигоны или мусороприемные площадки соответствующими организациями по заключенным договорам, а не через контейнеры для бытовых отходов. Ответственность за это несет владелец частного дома или квартиры — тот, кому именно принадлежит строительный мусор.

Вместе с тем выгрузка крупногабаритных и строительных отходов на контейнерных площадках, которые предназначены для бытового мусора, является нарушением правил обращения с отходами и влечет за собой административную ответственность по части 3 статьи 16.44 Кодекса об административных правонарушениях.

Кстати, мусороперерабатывающий завод построен в Минске.

Ранее белорус пожаловался на свалку в лесу — Минлесхоз ответил: «Предприятия свозят отходы и строительный мусор, а рядом находятся скважины с питьевой водой».

А еще Минтруда сказало белорусам про упрощенный механизм назначения пенсии.