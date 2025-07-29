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21-летняя девушка с туберкулёзом скрывалась от госпитализации в Прикамье

Она не хотела отправляться на лечение.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Девушка в возрасте 21 года с открытой формой туберкулёза скрывалась от госпитализации в Пермском крае, сообщает региональное ГУФССП.

Происшествие случилось в городе Чайковском. Открытая форма туберкулёза была обнаружена у 21-летней местной жительницы. После выявления социально опасного заболевания девушка не захотела лечиться — длительно принимать препараты и быть временно изолированной от общества.

Из-за реальной угрозы окружающим медицинские работники вышли в суд и добились принудительной госпитализации девушки, однако найти её было непросто. Исполнением решения инстанции занялись судебные приставы города Чайковского. Сотрудники ведомства сумели отыскать девушку и ознакомить её с процессуальными документами.

«Гражданку доставили в клинический фтизиопульмонологический медицинский центр. В стационаре она проведёт минимум 6 месяцев», — заключили в ГУФССП по Пермскому краю.