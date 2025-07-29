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Самому молодому миллионеру Молдовы всего 16 лет: Богатых людей в нашей стране стало больше — выясняем, кто они

Как сообщают в налоговой в 2024 году более 8000 человек задекларировали доходы свыше 1 миллиона леев каждый.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Самому молодому миллионеру в Молдове — 16 лет, самому старшему — 88 лет, согласно задекларированным доходам за 2024 год.

Как сообщают в налоговой в 2024 году более 8000 человек задекларировали доходы свыше 1 миллиона леев каждый, это на 1,6 тысяч больше чем годом ранее. Из них 2459 налогоплательщиков — женщины. Самый высокий доход, задекларированный одним человеком, составил 165,1 млн леев.

Экономические агенты задекларировали общий доход в размере 687,2 млрд леев, что превышает показатель предыдущего года. Сумма уплаченного ими подоходного налога составила 7,5 млрд леев.

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