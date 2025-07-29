Власти в Башкирии пояснили, почему вновь исчез поклонный крест на Павловке

Пятиметровый поклонный крест на скале 12 Апостолов на Павловском водохранилище в Башкирии укрепят в основании и оборудуют подсветкой. Об этом ufa.aif.ru сообщили в администрации Караидельского района республики.
Фото и видео с места в редакцию прислали местные жители, которые обеспокоены тем, что некоторое время назад достопримечательность вновь исчезла. Напомним, в октябре 2023 года вандалы осквернили святыню, спилив крест почти до основания. Тогда верующие собрали пожертвования и восстановили его. Районные власти помогли с оформлением необходимых документов.
«Сейчас крест временно убрали для того, чтобы улучшить конструкцию, — сообщили в администрации Караидельского района. — Инициатор установки решил сделать железное основание и подсветку. В настоящее время ведется подготовка, работы начнутся 2 августа и завершатся 10 числа».
Обновление христианской святыни и достопримечательности проведут за счет пожертвований верующих. Проведение работ благословили в Бирской епархии РПЦ.