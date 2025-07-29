Власти в Башкирии пояснили, почему вновь исчез поклонный крест на Павловке

Фото и видео с места в редакцию прислали местные жители, которые обеспокоены тем, что некоторое время назад достопримечательность вновь исчезла. Напомним, в октябре 2023 года вандалы осквернили святыню, спилив крест почти до основания. Тогда верующие собрали пожертвования и восстановили его. Районные власти помогли с оформлением необходимых документов.