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ВК «Омичка» проведет презентацию новых игроков и тренера в центре города

У команды сменился главный тренер и несколько игроков.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: SuperOmsk.ru

В ближайшую субботу, 2 августа 2025 года, пройдет презентация волейбольной команды «Омичка». Мероприятие начнется в 18:00 на сцене у музея имени Врубеля в центре Омска.

Как сообщили в пресс-службе команды, омским болельщикам будут представлены новички команды и обновленный тренерский штаб. Также гостей праздника ждут интересные локации, множество конкурсов и много различных активностей и сюрпризов.

В минувшем сезоне «Омичка» дебютировала в высшем эшелоне российского волейбола — Суперлиге. По завершении сезона команду покинули главный тренер Андрей Подкопаев и шесть игроков.

Вскоре пост главного тренера занял Александр Кошкин. Также в межсезонье «Омичка» подписала нескольких новичков, среди которых — центральные блокирующие Ксения Дьяченко и Виктория Велисевич, связующий Кристина Бесман, диагональный Анастасия Азанова, либеро Анастасия Васильева.

Первое серьезное испытание ждет омских волейболисток уже в начале сентября, когда пройдет розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока.