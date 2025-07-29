ВК «Омичка» проведет презентацию новых игроков и тренера в центре города

В ближайшую субботу, 2 августа 2025 года, пройдет презентация волейбольной команды «Омичка». Мероприятие начнется в 18:00 на сцене у музея имени Врубеля в центре Омска.
Как сообщили в пресс-службе команды, омским болельщикам будут представлены новички команды и обновленный тренерский штаб. Также гостей праздника ждут интересные локации, множество конкурсов и много различных активностей и сюрпризов.
В минувшем сезоне «Омичка» дебютировала в высшем эшелоне российского волейбола — Суперлиге. По завершении сезона команду покинули главный тренер Андрей Подкопаев и шесть игроков.
Вскоре пост главного тренера занял Александр Кошкин. Также в межсезонье «Омичка» подписала нескольких новичков, среди которых — центральные блокирующие Ксения Дьяченко и Виктория Велисевич, связующий Кристина Бесман, диагональный Анастасия Азанова, либеро Анастасия Васильева.
Первое серьезное испытание ждет омских волейболисток уже в начале сентября, когда пройдет розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока.