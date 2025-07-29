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Хабаровчане стали чаще жаловаться на ос и блох

Тёплое время — жаркая пора для дезинфекции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

С жалобами на ос и блох стали чаще обращаться хабаровчане в краевую дезинфекционную станцию. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в учреждении, теплый период традиционно становится «жаркой порой» для специалистов, так как увеличивается число сезонных обращений.

— К нам обращаются по поводу мух, тараканов, блох, клещей и прочей живности. В последнее время участились жалобы на ос, так как в июле они становятся наиболее активными. К тому же в наши дни при отделке зданий используются самые разные материалы: фасадные плитки, панели, и в появляющихся стыках и щелях как раз любят селиться осы, ведь там тепло и сухо, — рассказывает и. о. главного врача КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» Андрей Щуров.

Также часто беспокоят жителей Хабаровска блохи, которые при установлении тепла начинают активно размножаться, выбирая в качестве подходящего для себя места обитания подвалы, подъезды и первые этажи домов. В квартиры, расположенные на этажах повыше, блохи попадают на животных, также их может занести и человек, который какое-то время находился в подвале (например, делал ремонт).

Клещи занимают следующую строчку «рейтинга». Ведь несмотря на то, что специалисты сейчас отмечают спад их активности, обработать от членистоногих зеленые территории лишь раз будет малоэффективно — дезинсекцию нужно повторять ежемесячно.

Не обошла Хабаровск и проблема с крысами. Конечно, такого нашествия, как отмечают, например, в соседнем регионе, в городе нет. Однако грызунов хабаровчане время от времени замечают, в особенности на несанкционированных свалках, около мусорных контейнеров во дворах.

— Из-за сваленного мусора, а также потому, что некоторые собственники предпочитают не обращаться за услугами дератизации, проблема с крысами тоже остается. Также нередки случаи, когда недобросовестные управляющие компании разбрасывают отраву своими силами, не рассчитывая при этом дозировку, — говорит Андрей Щуров. — К слову, несмотря на большое количество обращений по тому или иному вопросу, стараемся идти навстречу и выкраивать время на обработки. Однако неустойчивая погода не всегда позволяет сделать это оперативно.