Хабаровчане стали чаще жаловаться на ос и блох

— К нам обращаются по поводу мух, тараканов, блох, клещей и прочей живности. В последнее время участились жалобы на ос, так как в июле они становятся наиболее активными. К тому же в наши дни при отделке зданий используются самые разные материалы: фасадные плитки, панели, и в появляющихся стыках и щелях как раз любят селиться осы, ведь там тепло и сухо, — рассказывает и. о. главного врача КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» Андрей Щуров.