Мэр Владивостока озвучил планы по новым «выделенкам» и автобусным маршрутам

Как рассказал глава города, благодаря мероприятиям по развитию общественного транспорта на маршруты вышли 16 новых троллейбусов, ещё четыре ожидаются в ближайшее время. Также в этом году начали свою работу 30 единиц автобусов МАЗ, которые задействованы, в том числе, на наиболее проблемных маршрутах — от центральной части города до острова Русского. По словам главы города, проблема сообщения города и острова должна уйти из повестки, тем более что до конца года во Владивостоке появится ещё 14 автобусов. При этом он затронул тему «убыточных» маршрутов, которые могла бы взять на себя мэрия.