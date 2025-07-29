Мэр Владивостока озвучил планы по новым «выделенкам» и автобусным маршрутам

В этом году на дорогах Владивостока появятся новые камеры фото- и видеофиксации, а также выделенные полосы. Уже найдена площадка, куда муниципальная служба будет эвакуировать автомобили нарушителей правил стоянки и остановки, а также закупается оборудование для блокировки колёс машин без госномеров. Кроме того, мэрия планирует взять на себя «убыточные» автобусные маршруты, например на Емар, Карьерную и Сад-город. О том, как будут решаться транспортные проблемы во Владивостоке, рассказал в интервью РБК Приморье (18+) Константин Шестаков. При этом платные парковки, места на которых серьёзно выросли в цене, являются, по его словам, важной частью комплексной работы, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказал глава города, благодаря мероприятиям по развитию общественного транспорта на маршруты вышли 16 новых троллейбусов, ещё четыре ожидаются в ближайшее время. Также в этом году начали свою работу 30 единиц автобусов МАЗ, которые задействованы, в том числе, на наиболее проблемных маршрутах — от центральной части города до острова Русского. По словам главы города, проблема сообщения города и острова должна уйти из повестки, тем более что до конца года во Владивостоке появится ещё 14 автобусов. При этом он затронул тему «убыточных» маршрутов, которые могла бы взять на себя мэрия.
«Мы хотели бы — понятно, что это конкурентная процедура, но тем не менее — мы хотели бы взять несколько важных социальных маршрутов. Да, коммерчески они, может, и невыгодны, например, в направлении Емар, Карьерная или Сад-город. Но они должны обслуживаться муниципальным транспортом по целому ряду причин, потому что нам важно исполнить социальную функцию», — отметил глава.
Почти 500 млн рублей выделила мэрия Владивостока на контракты с перевозчиками.
Опубликованные лоты охватывают 72 автобусных маршрута и заканчиваются в 2026-м году.
Также в расширении транспортной доступности, по мнению властей, помогут новые камеры фиксации нарушений ПДД и выделенные полосы.
«В этом году мы докупаем дополнительные камеры, чтобы можно было полноценно запустить кольцо по кругу: переулок Павленко — Алеутская — Светланская — Океанский проспект и довести выделенную полосу до парка Победы, до пересечения проспекта 100-летия Владивостока с улицей Русской. Это будет точно реализовано в текущем году», — рассказал Константин Шестаков.
При этом платные парковки, которые в последнее время значительно подорожали, он назвал частью комплекса мер, который должен быть реализован, чтобы передвигаться по улицам города было комфортно.
Бюджет Владивостока пополнился на 131 млн рублей от штрафов за неуплату парковки.
Всего с начала работы платных парковочных пространств в городе сумма начисленных штрафов составила свыше 200 млн рублей.
Глава города также напомнил, что на данный момент найдена площадка для первой муниципальной штрафстоянки, куда городские службы будут эвакуировать авто нарушителей. Она будет включать до 250 мест. Кроме того, сейчас закупают оборудование для блокировки колёс машинам без номеров.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что с 1 июня на придорожных парковках ценник для легковых автомобилей составляет от 75 до 300 рублей в час. В редких случаях — 50 рублей в час. После резкого повышения стоимости платных парковок во Владивостоке у жителей возникло много вопросов к формированию тарифов и к распределению средств, львиная доля которых по концессионному соглашению перечисляется в ООО «Цифровое Приморье».