Врачи Владивостока спасли мать и новорожденную во время сложных родов

У пациентки диагностировали аномалии прикрепления плаценты и истончение рубца на матке до 0,2 см — состояние, угрожающее жизням матери и ребенка.
Осложнения выявили во время планового кесарева сечения. Врачи зафиксировали плаценту из двух долей, одна из которых была плотно прикреплена у внутреннего зева. Это требовало срочной метропластики — восстановления стенки матки.
«Операция длилась около полутора часов. Несмотря на кровопотерю в 720 мл, мы смогли обеспечить безопасность матери и ребенка благодаря аппарату Cell Saver — он возвращает пациентке собственную очищенную кровь», — рассказала заведующая отделением Наталья Король.
Малышка родилась с весом 3700 граммов и ростом 53 сантиметра. Главный врач роддома Светлана Сагайдачная подчеркнула, что успех операции стал возможен благодаря слаженной работе команды и современному медицинскому оборудованию. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и скоро будут выписаны.