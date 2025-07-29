Врачи Владивостока спасли мать и новорожденную во время сложных родов

Малышка родилась с весом 3700 граммов и ростом 53 сантиметра. Главный врач роддома Светлана Сагайдачная подчеркнула, что успех операции стал возможен благодаря слаженной работе команды и современному медицинскому оборудованию. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и скоро будут выписаны.