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Врачи Владивостока спасли мать и новорожденную во время сложных родов

Врачи роддома № 3 Владивостока провели сложнейшую операцию, спасшую жизнь 37-летней жительнице Приморья и ее новорожденной дочери.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

У пациентки диагностировали аномалии прикрепления плаценты и истончение рубца на матке до 0,2 см — состояние, угрожающее жизням матери и ребенка.

Осложнения выявили во время планового кесарева сечения. Врачи зафиксировали плаценту из двух долей, одна из которых была плотно прикреплена у внутреннего зева. Это требовало срочной метропластики — восстановления стенки матки.

«Операция длилась около полутора часов. Несмотря на кровопотерю в 720 мл, мы смогли обеспечить безопасность матери и ребенка благодаря аппарату Cell Saver — он возвращает пациентке собственную очищенную кровь», — рассказала заведующая отделением Наталья Король.

Малышка родилась с весом 3700 граммов и ростом 53 сантиметра. Главный врач роддома Светлана Сагайдачная подчеркнула, что успех операции стал возможен благодаря слаженной работе команды и современному медицинскому оборудованию. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и скоро будут выписаны.