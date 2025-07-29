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Тольяттинский «Акрон» примет калининградскую «Балтику» в Самаре 29 июля

Это будет первый матч в группе D Кубка России по футболу (6+).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Это будет первый матч в группе D Кубка России по футболу (6+).

«Красно-черные» примут «Балтику» во вторник вечером на «Солидарность Самара Арене». Всего команды играли друг с другом семь раз. Пять встреч остались за калининградским клубом. Еще две завершились вничью.

Последний раз виделись в начале февраля прошлого года. Тогда тольяттинцы уступили с разницей в два мяча — 3:5 (6+). За «молодых и звонких» забили Андрес Понсе (дубль) и Абу-Саид Эльдарушев.

В этот раз сыграют в Кубке России. Матч рассудит Максим Перезва. Ассистенты — Михаил Иванов и Екатерина Курочкина. Резервный — Антон Анопа. На ВАР и АВАР будут Артем Чистяков и Роман Сафьян.

В чемпионате за два тура набрали четыре очка. Тольяттинская команда занимает второе место, «Балтика» — третья. Первые разошлись ничьей с «Крыльями» (1:1) и разгромили «Сочи». Гости из Калининграда не выявили победителя в игре с московским «Динамо» (1:1) и разобрались со «Спартаком» (3:0).

Ранее владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что в клубе появятся новые фамилии.

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