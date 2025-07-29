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Мингорисполком сказал, что будет с телефонами школьников во время учебного дня

Мингорисполком назвал механизм ограничений пользования телефонами во время учебного дня.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал, что будет с телефонами школьников во время учебного дня. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила глава комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Марина Ильина.

— Гаджеты будут храниться в определенном месте. В последнее время мы понимаем, что наши ребята погружены в виртуальность, — обратила внимание представитель Мингорисполкома.

Ильина подчеркнула, что школьники все время сидят в телефонах и пытают не просто добыть информацию и общаться. Специалист пояснила: запрет на использование мобильных телефонов с первого урока и до того, как окончится занятие, связан с сохранением здоровья школьников.

— Есть уже научные теории и доказательства, что если в течение бодрствования, где-то около шести часов, человек не будет пользоваться вот этими устройствами, смартфонами, то у него сохранение здоровья будет на более высоком уровне, — заметила председатель комитета по образованию.

По ее словам, есть установка для всех белорусских учреждений образования, чтобы было место, что учащиеся могут оставить, а затем забрать свои смартфоны. Марина Ильина акцентировала внимание на том, что подобное место должно быть под видеонаблюдением.

— Главное, чтобы телефон был поставлен и его могли забрать в целости и сохранности, — отметила глава комитета по образованию Мингорисполкома.

Ранее Минобразования Беларуси высказалось о запрете смарт-часов в школах с 1 сентября.

Кстати, БГУ озвучил специальность с самым высоким конкурсом в 2025 году: «Конкурс составил 14,9 человека на место».

А еще МАРТ сказал о штрафах 840 рублей за слишком дорогие ранцы и товары к школе.