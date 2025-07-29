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Просадку коллектора реки 1-й Ельцовки обнаружили в Новосибирске

При обследовании обнаружены дефекты, в том числе в несущих конструкциях.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Om1 Новосибирск

На главном водосточном коллекторе реки 1-й Ельцовки в районе ул. Галущака обнаружена просадка. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал срочно принять меры для предотвращения аварийных ситуаций.

«Весной мы вводили режим ЧС рядом — на Кропоткина, 92 у гаражного кооператива “Сигнал”, недавно там отремонтировали ливневку. Сейчас зафиксирована просадка на коллекторе в районе ул. Галущака. Чтобы ускорить процедуру организации работ, необходимо вводить особый режим — повышенной готовности. Профильным структурам поручаю подготовить постановление мэра города Новосибирска, я его сразу подпишу. Прошу ситуацию взять на личный контроль, в ближайшее время закрыть все организационные вопросы для начала работ», — заявил Максим Кудрявцев.

По словам начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александра Стефанова, при обследовании обнаружены дефекты, в том числе в несущих конструкциях. Проводится дополнительная диагностика, после которой будет определён способ ремонта.