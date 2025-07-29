Просадку коллектора реки 1-й Ельцовки обнаружили в Новосибирске

«Весной мы вводили режим ЧС рядом — на Кропоткина, 92 у гаражного кооператива “Сигнал”, недавно там отремонтировали ливневку. Сейчас зафиксирована просадка на коллекторе в районе ул. Галущака. Чтобы ускорить процедуру организации работ, необходимо вводить особый режим — повышенной готовности. Профильным структурам поручаю подготовить постановление мэра города Новосибирска, я его сразу подпишу. Прошу ситуацию взять на личный контроль, в ближайшее время закрыть все организационные вопросы для начала работ», — заявил Максим Кудрявцев.