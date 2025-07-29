Как журналистка из Новосибирска стала волонтером в Валааме три года подряд

Как признается сама Нина, хотя она и была крещена в детстве, долгое время считала себя атеисткой. Впервые на Валаам она попала в 2021 году и с тех пор возвращается туда ежегодно. Путь до монастыря начинается с Санкт-Петербурга: оттуда на электричке до Приозерска, а далее на пароме «Святитель Николай» по Ладожскому озеру. В этот раз, по ее словам, погода выдалась спокойной, но, как говорят местные, «кто в шторм на “Святителе” не ходил, тот Богу по-настоящему не молился».