Как журналистка из Новосибирска стала волонтером в Валааме три года подряд

Журналистка из Омска Нина Васильева уже третий год подряд отправляется летом в Валаамский монастырь — святое место, расположенное на одноименном острове в Ладожском озере, Республика Карелия. Она едет не как паломница, а как волонтер, чтобы жить, трудиться и переосмысливать жизнь в стенах монастыря. Об этом пишет Сиб.фм.
Как признается сама Нина, хотя она и была крещена в детстве, долгое время считала себя атеисткой. Впервые на Валаам она попала в 2021 году и с тех пор возвращается туда ежегодно. Путь до монастыря начинается с Санкт-Петербурга: оттуда на электричке до Приозерска, а далее на пароме «Святитель Николай» по Ладожскому озеру. В этот раз, по ее словам, погода выдалась спокойной, но, как говорят местные, «кто в шторм на “Святителе” не ходил, тот Богу по-настоящему не молился».
Жизнь волонтера: от сыродельни до вечерней службы.
По прибытии волонтеров размещают в кельях рядом с монастырской фермой. Жилье простое, но уютное: кровати, тумбочки, теплые одеяла. С первого же дня они приступают к послушанию, так в монастыре называют труд. Нина трудилась на сыродельне и в трапезной: с утра завтрак, затем упаковка сыра, обед из рыбы (мясо в монастыре не подают), после продолжение работы и вечерняя служба.
«Самое важное — смирение. Никто не кричит и не ругает, но каждый день требует труда. Даже заместитель настоятеля может подчиняться простому монаху, если так решают старшие. Учишься не спорить, а слушать и выполнять».
За отказ от работы могут и отправить обратно. Так, однажды несколько волонтеров отказались убирать мусор, и их на следующее же утро посадили на пароход. Хотя на мусорной станции каждый волонтер работает всего один день за весь срок пребывания.
Женщины чистят овощи, мужчины ловят рыбу.
Послушания распределяются с учетом пола и возраста. Мужчины чаще отправляются на рыбное хозяйство, женщины — на кухню или в сад. Есть и более необычные задания. Так, одной волонтерке поручили ухаживать за двумя монастырскими енотами, Роки и Смоки. Однако она не справилась с другой задачей, отказалась чистить картошку на мероприятии и была вынуждена покинуть монастырь.
Нина же выполняла все поручения, и, по ее словам, это помогло ей иначе взглянуть на свою жизнь: «Проблемы, которые были до монастыря, после него кажутся мелкими».
Тайные скиты и святыня Александра Свирского.
Валаам — это не только монастырь, но и десятки скитов, многие из которых закрыты для паломников. Однако волонтеры, заслужившие доверие, могут попасть и в эти места. В скиту преподобного Александра Свирского, например, позволено на минуту лечь в вырытую им при жизни могилу — в знак покаяния и духовного очищения.
Некоторые скиты, как Коневский или Смоленский, находятся в труднодоступных местах, куда волонтеры добираются пешком или на лодке. Женщинам разрешено попасть в определенные скиты всего один раз в год — например, в скит Всех Святых можно прийти только в первое воскресенье после Троицы.
«Мы спаслись»: бывшие наркозависимые нашли новый путь.
При монастыре живут не только монахи, но и миряне, нашедшие здесь новую жизнь. Одна из таких историй — семья Сергея и Риты. Оба в прошлом страдали от наркозависимости, но нашли спасение на Валааме. Здесь они обвенчались и уже более 10 лет ведут тихую жизнь при монастыре: Сергей работает водителем, Рита помогает в храме и ухаживает за козами и альпаками.
По словам Нины, подобных историй десятки. Кто-то после поездки на Валаам обретает веру, любовь, а кто-то — долгожданного ребенка. Монастырь не просто место отдыха или туризма, это место, где переосмысливаются ценности.
Следующим летом журналистка снова планирует вернуться на Валаам. Для нее это уже не просто волонтерская поездка, это путь к себе.