Россияне боятся пропускать рабочие переписки в отпуске

68% россиян признались, что во время отпуска продолжают получать сообщения по работе. Согласно исследованию сервиса «Контур. Толк», результатами которого поделилось издание CNews, 18% сталкиваются с ними регулярно, еще 50% — время от времени.
На рабочие сообщения в отпуске чаще всего реагируют деликатно. 46% отвечают, что находятся в отпуске и вернутся к вопросу позже. 26% включаются в обсуждение, если того требует ситуация. Еще восемь процентов всегда отвечают сразу, остальные — либо раздражаются, либо игнорируют переписку до возвращения в офис.
Половина опрошенных говорит, что все зависит от темы. Срочные задачи вызывают сильное напряжение. Лишь треть —31% — чувствует, что умеет отключаться, и не реагирует на переписки в отпуске.
Рабочие чаты на отдыхе влияют не только на самочувствие, но и на отношения с близкими. У 15% были конфликты из-за того, что переписка мешала планам. 47% отмечали раздражение, но в итоге родные относились с пониманием к их карьере. Только 38% заявили, что работа во время отдыха вовсе не мешала личной жизни.
Чтобы отключиться от работы, россияне ограничивают уведомления (48%), удаляют мессенджеры (19%) или даже временно переходят на кнопочные телефоны (2%). Однако треть (31%) продолжает быть на связи с коллегами даже в отпуске.
Каждый четвертый чувствует, что начальство негативно относится к попытке дистанцироваться, хотя открыто это не обсуждается. Девять процентов уже сталкивались с претензиями, 33% опасаются, что конфликт может возникнуть.
Руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» Павел Скрипниченко напомнил, что отпуск — это не привилегия, а необходимость. Но при постоянной цифровой доступности границы между работой и личным временем стираются, особенно у удаленных сотрудников. Один из способов защитить личное пространство — разделить коммуникации и использовать корпоративные каналы связи.