Россияне боятся пропускать рабочие переписки в отпуске

Рабочие чаты на отдыхе влияют не только на самочувствие, но и на отношения с близкими. У 15% были конфликты из-за того, что переписка мешала планам. 47% отмечали раздражение, но в итоге родные относились с пониманием к их карьере. Только 38% заявили, что работа во время отдыха вовсе не мешала личной жизни.