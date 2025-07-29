Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне боятся пропускать рабочие переписки в отпуске

Жаловаться на переписки в отпуске россияне не спешат: лишь четыре процента писали об этом напрямую, 20% обсуждали ситуацию устно. Еще 28% хотели пожаловаться, но не решились, а почти половина — 48% — предпочла промолчать.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Девушка сидит на стуле возле компьютера с кружкой в руке и с улыбкой читает сообщение в телефоне
Источник: Freepik.com

68% россиян признались, что во время отпуска продолжают получать сообщения по работе. Согласно исследованию сервиса «Контур. Толк», результатами которого поделилось издание CNews, 18% сталкиваются с ними регулярно, еще 50% — время от времени.

Только девять процентов опрошенных уверены, что коллеги действительно уважают их право на отдых.

На рабочие сообщения в отпуске чаще всего реагируют деликатно. 46% отвечают, что находятся в отпуске и вернутся к вопросу позже. 26% включаются в обсуждение, если того требует ситуация. Еще восемь процентов всегда отвечают сразу, остальные — либо раздражаются, либо игнорируют переписку до возвращения в офис.

Для 19% респондентов такие сообщения становятся причиной стресса. Они не могут расслабиться и вынуждены менять планы.

Половина опрошенных говорит, что все зависит от темы. Срочные задачи вызывают сильное напряжение. Лишь треть —31% — чувствует, что умеет отключаться, и не реагирует на переписки в отпуске.

Рабочие чаты на отдыхе влияют не только на самочувствие, но и на отношения с близкими. У 15% были конфликты из-за того, что переписка мешала планам. 47% отмечали раздражение, но в итоге родные относились с пониманием к их карьере. Только 38% заявили, что работа во время отдыха вовсе не мешала личной жизни.

Чтобы отключиться от работы, россияне ограничивают уведомления (48%), удаляют мессенджеры (19%) или даже временно переходят на кнопочные телефоны (2%). Однако треть (31%) продолжает быть на связи с коллегами даже в отпуске.

Каждый четвертый чувствует, что начальство негативно относится к попытке дистанцироваться, хотя открыто это не обсуждается. Девять процентов уже сталкивались с претензиями, 33% опасаются, что конфликт может возникнуть.

И только треть участников опроса уверена, что руководство поддерживает право сотрудников на полноценный отдых.

Руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» Павел Скрипниченко напомнил, что отпуск — это не привилегия, а необходимость. Но при постоянной цифровой доступности границы между работой и личным временем стираются, особенно у удаленных сотрудников. Один из способов защитить личное пространство — разделить коммуникации и использовать корпоративные каналы связи.