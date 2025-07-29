День ВДВ 2025: готовые картинки и открытки с поздравлениями, обычаи, традиции и история праздника

О том, как можно поздравить знакомых десантников 2 августа, и кто придумал главный девиз ВДВ: «Никто кроме нас».
2 августа исполняется ровно 95 лет с момента создания в нашей стране воздушно-десантных войск. Именно в этот день в 1930-м году советские десантники совершили первое десантирование. Это произошло на окраине Воронежа. В ходе боевых учений с парашютом прыгнули 12 бойцов. Высота прыжка составила 350 метров, а приземлились десантники вблизи хутора Клочково. Спустя 67 лет, на месте их высадки установили памятный камень.
Через год после первого десантирования в Советском Союзе приступили к формированию десантных частей. В 1932-м они вошли в состав ВВС СССР, а к 1941-му стали самостоятельным родом войск. За проявленный героизм и мужество в сражения Великой Отечественной войны десантные части заслужили статус гвардейских. После окончания ВОВ 296 десантников получили звания Героев СССР.
Как поздравляют десантников?
Если речь идет о подарке, то 2 августа знакомых десантников можно порадовать сувенирами с символикой ВДВ. Сейчас можно найти огромный ассортимент всяких подарочных наборов наподобие походной фляжки с рюмками. Также десантники будут рады и практичным подаркам, например, — мультитулу.
А поздравлять, конечно же, лучше лично. Но если вы находитесь далеко и при этом хотите уделить внимание своему родственнику, другу или коллеге в День ВДВ, то отправьте им красивую картинку или открытку с поздравлением через мессенджер WhatsApp или Телеграм, а также во Вконтакте или Одноклассниках. На этой странице представлены несколько десятков открыток, которые можно скачать бесплатно.
Красивые картинки и открытки с поздравлениями в честь Дня ВДВ:
Главный девиз и прозвища десантников.
Самым распространенным прозвищем, известным, пожалуй, каждому в нашей стране, являются «голубые береты». Тут все достаточно логично. Традиционными головными уборами военнослужащих этого рода войск являются береты голубого цвета, символизирующего небо. Кроме того, многие слышали и такие прозвища, как «крылатая пехота», «крылатый десант», «крылатая гвардия».
Но уже не все знают, почему ВДВ называют «Войсками дяди Васи». Эта альтернативная расшифровка аббревиатуры появилась неслучайно. Этим самым дядей Васей принято считать Героя СССР Василия Маргелова, который командовал воздушно-десантными войсками Советского Союза на протяжении почти четверти века — с 1954-го по 1959-й и 1961-го по 1979-й годы. Именно Василий Филиппович добился того, что воздушные десантники получили право носить тельняшки небесного цвета, подчеркивающие идентичность этого рода войск. Также Василию Маргелову приписывают и авторство главного девиза ВДВ: «Никто, кроме нас».
Традиции и обычаи: купание в фонтане.
Про голубые береты и тельняшки мы уже писали выше. Именно в них, пожалуй, в любом городе России, Беларуси и Казахстана 2 августа, в День ВДВ, можно встретить празднующих десантников. Но помимо этих атрибутов праздника, есть еще одна традиция — купание в фонтане. Откуда все пошло?
Существует несколько версий. Одна из них связана с Ильным днем, или Днем памяти Ильи-пророка. Данный церковный праздник, согласно грегорианскому календарю, также приходится на 2 августа. Считалось, что именно в этот день лето вместе с его теплой погодой начинает идти на убыль, и купаться в воде уже нельзя. Кроме того, пророк Илья считается небесным покровителем воздушных десантников.
По другой версии, традиция купаться в день ВДВ в городских фонтанах появилась потому, что в них отражается небо — вечный символ этого рода войск.
По третьей версии — все достаточно просто и банально. Как правило, 2 августа — жаркий день. Десантники зачастую собираются в центральных городских парках, где есть фонтаны. В последнее годы, где-то их 2 августа власти стали даже отключать. А так как принято считать, что вэдэвэшники — ребята не из робкого десятка, то окунуться в фонтане для них — проще простого.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре», если хотите в оперативном режиме следить за новостями областной столицы и всей губернии. Также наши материалы выходят на Дзене.