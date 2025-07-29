От Менска к Минску: как и почему изменилось название белорусской столицы

Первое упоминание о городе встречается в «Повести временных лет» (1067 год) как о «Мѣньскъ» (Меньск) — от названия реки Менка. В дальнейшем в летописях и документах Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой закрепилась форма «Менск» — именно так город называли местные жители на старобелорусском языке.