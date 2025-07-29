От Менска к Минску: как и почему изменилось название белорусской столицы

Это решение отражало не только языковые изменения, но и политику советской эпохи. Разбираемся, почему город переименовали и что это значит для истории Беларуси.
Как назывался город раньше?
Первое упоминание о городе встречается в «Повести временных лет» (1067 год) как о «Мѣньскъ» (Меньск) — от названия реки Менка. В дальнейшем в летописях и документах Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой закрепилась форма «Менск» — именно так город называли местные жители на старобелорусском языке.
В XIX веке, после вхождения в состав Российской империи, в официальных документах начал преобладать русифицированный вариант — «Минск». Это было связано с общей политикой империи по адаптации местных названий к русскому языку (аналогично: Вильня — Вильна, Ковно — Каунас).
Почему Менск стал Минском в 1939 году?
Хотя в 1918—1919 годах при провозглашении Белорусской Народной Республики использовалось название «Менск», после установления советской власти в БССР форма «Минск» стала основной.
Окончательное решение о переименовании было принято 29 июля 1939 года постановлением Верховного Совета БССР. Причины:
- Лингвистическая унификация — советская власть стремилась к стандартизации названий, и форма «Минск» уже доминировала в официальном делопроизводстве.
- Политика русификации — несмотря на поддержку белорусского языка в 1920-х, к концу 1930-х усилилась тенденция к сближению с русскоязычной культурой.
- Фонетическое удобство — для русскоязычного населения «Минск» звучал более привычно, чем «Менск».
Споры вокруг названия сегодня
В современной Беларуси официально используется название «Мінск» (белор.) / «Минск» (рус.), но иногда поднимается вопрос о возвращении старой формы «Менск».
Сторонники «Менска» считают, что это историческое название, отражающее белорусскую языковую традицию, а оппоненты указывают, что «Минск» уже давно устоялся и не требует изменений.