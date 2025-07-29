ПВО Беларуси пресекла полет неопознанного беспилотника, который упал на окраине Минска

ПВО Беларуси пресекла полет беспилотника, который упал на окраине Минска. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Согласно данными, дежурными силами ПВО примерно в 02.00 29 июля 2025 года в воздушном пространстве страны был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели, которая была идентифицирована как БЛА.
В Минобороны заявили, что беспилотник в результате воздействия на него радиоэлектронной борьбы примерно в 02.33 упал в районе дома, расположенного по улице Матусевича, 72 в Минске. В ведомстве заявили, что никто не пострадал. И добавили, что по причине указанного инцидента принимаются дополнительные меры, связанные с усилением контроля за воздушным пространством страны. Проводится проверка.
«Глава государства держит ситуацию на личном контроле», — акцентировали внимание в Министерстве обороны.
Ранее Минобороны Беларуси раскрыло детали совместных с Россией учений «Запад-2025».
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