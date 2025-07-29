ПВО Беларуси пресекла полет неопознанного беспилотника, который упал на окраине Минска

В Минобороны заявили, что беспилотник в результате воздействия на него радиоэлектронной борьбы примерно в 02.33 упал в районе дома, расположенного по улице Матусевича, 72 в Минске. В ведомстве заявили, что никто не пострадал. И добавили, что по причине указанного инцидента принимаются дополнительные меры, связанные с усилением контроля за воздушным пространством страны. Проводится проверка.