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ПВО Беларуси пресекла полет неопознанного беспилотника, который упал на окраине Минска

ПВО Беларуси пресекла полет беспилотника, который упал на окраине Минска.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

ПВО Беларуси пресекла полет беспилотника, который упал на окраине Минска. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Согласно данными, дежурными силами ПВО примерно в 02.00 29 июля 2025 года в воздушном пространстве страны был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели, которая была идентифицирована как БЛА.

В Минобороны заявили, что беспилотник в результате воздействия на него радиоэлектронной борьбы примерно в 02.33 упал в районе дома, расположенного по улице Матусевича, 72 в Минске. В ведомстве заявили, что никто не пострадал. И добавили, что по причине указанного инцидента принимаются дополнительные меры, связанные с усилением контроля за воздушным пространством страны. Проводится проверка.

«Глава государства держит ситуацию на личном контроле», — акцентировали внимание в Министерстве обороны.

Ранее Минобороны Беларуси раскрыло детали совместных с Россией учений «Запад-2025».

Тем временем Минобороны сказало о реакции Запада на грядущие учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Оставляем за собой право перемещать войска».