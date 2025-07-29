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В Самаре снесут сараи возле усадьбы Шихобаловых на улице Венцека 31 июля

31 июля 2025 года в Самаре начнется демонтаж незаконных хозяйственных построек, расположенных вблизи объекта культурного наследия — усадьбы Шихобаловых по адресу: ул.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

31 июля 2025 года в Самаре начнется демонтаж незаконных хозяйственных построек, расположенных вблизи объекта культурного наследия — усадьбы Шихобаловых по адресу: ул. Венцека, 55. Об этом сообщил глава Самарского района Роман Радюков.

Накануне состоялась встреча представителей власти с жителями, которые инициировали решение проблемы. В ходе обсуждения было принято решение о сносе самовольных строений, негативно влияющих на облик исторического места.

После завершения демонтажа власти рассмотрят варианты благоустройства освободившейся территории. Усадьба Шихобаловых, известная также как «Дом с Атлантами», была построена в 1862 году и является важным элементом архитектурного наследия города.

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