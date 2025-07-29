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Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев: Артем Дзюба борется за мои передачи

Ранее 36-летний нападающий выделил длинные пасы 30-летнего голкипера «красно-черных». А недавно последний подробнее рассказал об их взаимодействии на поле.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МК.RU Самара

Ранее 36-летний нападающий выделил длинные пасы 30-летнего голкипера «красно-черных». А недавно последний подробнее рассказал об их взаимодействии на поле.

Виталий Гудиев с «молодыми и звонкими» с июля нынешнего года. В двух матчах РПЛ за них пропустил один мяч. А на днях отстоял на ноль в игре с «Сочи» 26 июля на «Фиште» — 4:0 (6+).

Артем Дзюба присоединился к тольяттинцам в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне в 24 встречах забил десять голов и отдал семь результативных передач. В этом поразил ворота южан на 44-й минуте с передачи Дмитрия Пестрякова.

«Он борется за мои передачи. Даже если я чуть неточен, Артем все равно цепляется за мяч. Для защитников соперника это проблема. А для нас — польза действовать с таким нападающим. И я бы отметил Дзюбу за игру не только вверху — да, прыгает и борется, — но и внизу», — сказал Гудиев «РБ Спорт».

Напомним, сегодня вечером подопечные Заура Тедеева примут калининградскую «Балтику» на «Солидарность Самара Арене» (6+).

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