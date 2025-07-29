В Китае появились врачи для лабубу

Один из таких специалистов в Шанхае, известный под псевдонимом Heartman, сообщил, что за последний месяц восстановил около 100 лабубу, был вынужден нанять помощника и переехать в более просторную мастерскую.
Для базовой версии это примерно 10 юаней, поскольку стандартная лабубу стоит 99 юаней — чуть больше тысячи рублей. Однако на вторичном рынке фигурки часто продаются за сотни юаней, а редкие экземпляры — за тысячи. О явлении рассказали в издании SCMP.
Лабубу — персонаж серии The Monsters, созданной гонконгским художником Kasing Lung. С 2019 года игрушки выпускает китайская компания Pop Mart. В 2024-м серия стала самой прибыльной для бренда, ее продажи выросли на 726,6% и достигли выручки 3,04 миллиарда юаней — 33 миллиардов рублей.
Одним из драйверов популярности называют участницу K-pop-группы Blackpink Лису, которая призналась, что коллекционирует лабубу. Кроме того, фигурки небольшие и легко помещаются в сумку, что делает их удобными, но и более уязвимыми к повреждениям.
На китайских платформах пользователи делятся советами, как восстановить блеск меха и убрать царапины. Heartman сравнивает свою работу с медициной: «Я чувствую себя врачом, который лечит и спасает».
Некоторые мастера пришли в профессию из художественной сферы. Например, доктор игрушек по фамилии Цуй из провинции Шаньдун ранее изучал изобразительное искусство и ремонт медоборудования. Сейчас он специализируется на восстановлении механических частей и изготовлении новых деталей необычных пациентов.
Пользователи соцсетей по-разному реагируют на увлечение. Одни поддерживают тех, кто чинит игрушки из детства. Другие не понимают, зачем платить за ремонт виниловой фигурки, которая со временем может испортиться. Некоторые считают, что починка выгоднее, чем покупка редкой версии заново.