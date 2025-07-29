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16% жителей Самары испытывают стресс из-за поведения коллег

SuperJob провел опрос и выяснил, что 16% опрошенных самарцев испытывают стресс из-за поведение коллег.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

SuperJob провел опрос и выяснил, что 16% опрошенных самарцев испытывают стресс из-за поведение коллег.

В коллективе больше всего выводят из себя ядовитые люди, любители перемывать кости, хамы, недруги, злые особы, недалекие личности и те, кто создает лишнюю суету.

Следом за неприятным окружением, источником напряжения на работе является взаимодействие с начальством (14%), а замыкает тройку лидеров — недостаточная квалификация коллег (12%).

Низкий уровень оплаты труда вызывает раздражение у 9% опрошенных. Еще 8% нервничают из-за некомпетентности руководителей и поведения заказчиков.

Непонимание поставленных задач, переработки и хаос в рабочих процессах также становятся причиной негативных эмоций у 5% респондентов.

Ранее мы писали, что аналитики изучили рынок труда в рознице Самарской области за 2025 год.

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