16% жителей Самары испытывают стресс из-за поведения коллег

SuperJob провел опрос и выяснил, что 16% опрошенных самарцев испытывают стресс из-за поведение коллег.
В коллективе больше всего выводят из себя ядовитые люди, любители перемывать кости, хамы, недруги, злые особы, недалекие личности и те, кто создает лишнюю суету.
Следом за неприятным окружением, источником напряжения на работе является взаимодействие с начальством (14%), а замыкает тройку лидеров — недостаточная квалификация коллег (12%).
Низкий уровень оплаты труда вызывает раздражение у 9% опрошенных. Еще 8% нервничают из-за некомпетентности руководителей и поведения заказчиков.
Непонимание поставленных задач, переработки и хаос в рабочих процессах также становятся причиной негативных эмоций у 5% респондентов.
Ранее мы писали, что аналитики изучили рынок труда в рознице Самарской области за 2025 год.
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