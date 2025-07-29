Красноярцам рассказали, где найти шестого бронзового суслика

Новая фигурка представляет собой художника в берете, который держит в лапках кисть. Кроме того, шестой зверек оказался первой девочкой из всего «семейства» красноярских сусликов — ее имя Сури.
На листе «бумаги», на котором стоит суслик, изображен портрет художника Василия Ивановича Сурикова. Расположена фигурка в сквере его имени на одной из лавочек, пишет «Город Прима».
На презентации новой достопримечательности побывали ученики детских художественных школ № 1 и № 2. Ребята провели пленэр и мастер-класс по печати гравюры.
Напомним, всего в Красноярске в течение лета планируют разместить 10 бронзовых фигурок сусликов. Первого суслика-речника установили на Центральной набережной. Второй появился на Ярыгинской набережной, третий — на Караульной горе. Четвертому суслику в скафандре имя выбирал космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, который сейчас находится на МКС. Футболист Финт стал «внеплановым», 11-м сусликом в этой «семье».