Красноярцам рассказали, где найти шестого бронзового суслика

Напомним, всего в Красноярске в течение лета планируют разместить 10 бронзовых фигурок сусликов. Первого суслика-речника установили на Центральной набережной. Второй появился на Ярыгинской набережной, третий — на Караульной горе. Четвертому суслику в скафандре имя выбирал космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, который сейчас находится на МКС. Футболист Финт стал «внеплановым», 11-м сусликом в этой «семье».