Искусственный интеллект меняет рынок труда: жители Красноярского края на 65% чаще ищут вакансии с навыками ИИ в графической сфере

Согласно данным Авито Работы, по состоянию на весну 2025 года жители Красноярского края стали на 65% чаще интересоваться вакансиями, требующими навыков работы с ИИ в графических профессиях, таких как SMM, дизайн и видеопродакшн. На втором месте по росту интереса (18%) находятся вакансии в области данных и аналитики, включая IT, управление проектами и бухгалтерский учет.