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Искусственный интеллект меняет рынок труда: жители Красноярского края на 65% чаще ищут вакансии с навыками ИИ в графической сфере

С развитием цифровизации и искусственного интеллекта рутинные задачи становятся автоматизированными, что влияет на различные отрасли, включая аналитику, производство, маркетинг и медицину.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

С развитием цифровизации и искусственного интеллекта рутинные задачи становятся автоматизированными, что влияет на различные отрасли, включая аналитику, производство, маркетинг и медицину. Новые технологии трансформируют рабочие процессы и создают новые требования к кандидатам, что приводит к интеграции современных цифровых навыков в традиционные профессии.

Согласно данным Авито Работы, по состоянию на весну 2025 года жители Красноярского края стали на 65% чаще интересоваться вакансиями, требующими навыков работы с ИИ в графических профессиях, таких как SMM, дизайн и видеопродакшн. На втором месте по росту интереса (18%) находятся вакансии в области данных и аналитики, включая IT, управление проектами и бухгалтерский учет.

На рынке труда также появляются новые специальности. Эксперты Авито Работы составили список актуальных вакансий, где особенно ценятся навыки работы с ИИ.

Специалист по разметке данных для обучения нейросетей.

В Воронеже открыта вакансия специалиста по разметке данных для обучения нейросетей. Работодатель готов обучить кандидата, который будет заниматься разметкой текстов, аудио, изображений и видео для AI. Требуются уверенное владение ПК, грамотная письменная речь и высокая скорость печати. Предлагается фиксированный график 5/2 с заработной платой от 33 300 рублей в месяц, а также возможность удаленной работы без опыта.

Специалист по искусственному интеллекту.

В Екатеринбурге ищут специалиста по искусственному интеллекту. Обязанности включают обучение и интеграцию нейросетей для обработки голоса и изображений. Необходим опыт работы с AI/ML и приветствуется знание библиотек типа suno и musicfy. Компания предлагает ежедневные выплаты от 15 000 рублей и гибридный график работы.

Специалист по автоматизации/Интегратор.

В Татарстане открыта вакансия специалиста по автоматизации процессов гостиничного бизнеса. В задачи входит оптимизация процессов с помощью инструментов типа Zapier и ChatGPT. Требуется знание английского языка и опыт работы с цифровыми сервисами. Заработная плата составляет 50 000 рублей в месяц, предусмотрены скидки и корпоративное питание. Работа возможна без опыта.

Операционный менеджер по проектам внедрения ИИ.

В Москве требуется операционный менеджер для управления проектами внедрения ИИ. Обязанности включают работу с CRM, организацию мероприятий и взаимодействие с клиентами. Опыт работы с CRM и навыки тайм-менеджмента являются важными требованиями. Компания предлагает зарплату от 65 000 рублей в месяц с возможностью удаленной работы и обучением для новичков.