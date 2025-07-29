Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

Частичное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска сегодня, 29 июля, в 15:13. Без света осталась часть домов на улицах: 2-я Летчиков, 3-я Летчиков, Академика Бурденко, Большевистская, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Жукова, Лермонтова, Маршала Жукова, Можайского, Постышева, Ржанова, Циолковского, Ширямова, а также часть домов в СНТ «Ручеек», СНТ «Солнечный», СНТ «Солнечный-2», пишет ИА IrkutskMedia.