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Две многодетные семьи из Красноярска получили орден «Родительская слава»

Наградой отметили семью Ошиных и семью Смаль.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Министерство социальной политики Красноярского края

Две многодетные семьи из Красноярска получили орден «Родительская слава». Об этом сообщили в краевом министерстве социальной политики.

В семье Иулии и Ивана Ошиных воспитываются восемь детей — три девочки и пять мальчиков. Главу семейства избрали председателем Красноярской старообрядческой общины и назначили священником старообрядческого храма четыре года назад. Поэтому семья переехала из Томска в Красноярск. Иулия воспитывает детей и руководит воскресной школой при храме. Супруги воспитывают детей с уважением к героическому прошлому Родины, к семейным ценностям, традициям. Супруги организуют выставки, посвященные духовным и семейным ценностям, а также проводят ежегодные съезды старообрядческой молодёжи Сибири.

Ирина и Илья Смаль воспитывают четверых детей — два мальчика и две девочки. Двое старших — усыновленные. Илья работает в ресурсоснабжающей компании, а Ирина последнее время посвятила себя уходу за детьми и волонтерству. Родители приучают детей к труду, здоровому образу жизни. Они активно участвуют в конкурсах и социальных проектах.

Указ о вручении ордена «Родительская слава» подписал президент Владимир Путин. С начала года 11 многодетных семей края удостоены высоких федеральных наград.

Ранее эту награду получила семья Гончаровых из села Солгон.