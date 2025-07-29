Две многодетные семьи из Красноярска получили орден «Родительская слава»

В семье Иулии и Ивана Ошиных воспитываются восемь детей — три девочки и пять мальчиков. Главу семейства избрали председателем Красноярской старообрядческой общины и назначили священником старообрядческого храма четыре года назад. Поэтому семья переехала из Томска в Красноярск. Иулия воспитывает детей и руководит воскресной школой при храме. Супруги воспитывают детей с уважением к героическому прошлому Родины, к семейным ценностям, традициям. Супруги организуют выставки, посвященные духовным и семейным ценностям, а также проводят ежегодные съезды старообрядческой молодёжи Сибири.