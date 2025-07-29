Две многодетные семьи из Красноярска получили орден «Родительская слава». Об этом сообщили в краевом министерстве социальной политики.
В семье Иулии и Ивана Ошиных воспитываются восемь детей — три девочки и пять мальчиков. Главу семейства избрали председателем Красноярской старообрядческой общины и назначили священником старообрядческого храма четыре года назад. Поэтому семья переехала из Томска в Красноярск. Иулия воспитывает детей и руководит воскресной школой при храме. Супруги воспитывают детей с уважением к героическому прошлому Родины, к семейным ценностям, традициям. Супруги организуют выставки, посвященные духовным и семейным ценностям, а также проводят ежегодные съезды старообрядческой молодёжи Сибири.
Ирина и Илья Смаль воспитывают четверых детей — два мальчика и две девочки. Двое старших — усыновленные. Илья работает в ресурсоснабжающей компании, а Ирина последнее время посвятила себя уходу за детьми и волонтерству. Родители приучают детей к труду, здоровому образу жизни. Они активно участвуют в конкурсах и социальных проектах.
Указ о вручении ордена «Родительская слава» подписал президент Владимир Путин. С начала года 11 многодетных семей края удостоены высоких федеральных наград.
Ранее эту награду получила семья Гончаровых из села Солгон.