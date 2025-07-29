Врач Евдокименко объяснил, как избежать боли и воспаления в суставах

— Во-первых, когда вам ставят диагноз «артроз», — это не всегда он. Ошибочных диагнозов много. На самом деле сейчас большое количество людей имеют проблемы с суставами не из-за предполагаемого артроза, а из-за того, что объедаются химией, пожизненно пьют лекарства от давления и холестерина, сходят с ума по витамину D. Это очень часто приводит к болям в суставах. А если говорить о настоящем артрозе, реальном повреждении суставов — в первую очередь коленных и тазобедренных — его можно заработать при неправильных занятиях спортом.