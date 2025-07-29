Врач Евдокименко объяснил, как избежать боли и воспаления в суставах

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в подкасте Александра Соколовского рассказал о том, что провоцирует боли в суставах и что их разрушает. Кроме того, специалист объяснил, почему на занятиях йогой происходит много травм и на какие признаки это указывает.
Артроз — часто неверный диагноз.
Евдокименко рассказал, почему проблемы с суставами так часто встречаются и возникают как у спортсменов, так и у людей, которые спортом почти не занимаются:
— Во-первых, когда вам ставят диагноз «артроз», — это не всегда он. Ошибочных диагнозов много. На самом деле сейчас большое количество людей имеют проблемы с суставами не из-за предполагаемого артроза, а из-за того, что объедаются химией, пожизненно пьют лекарства от давления и холестерина, сходят с ума по витамину D. Это очень часто приводит к болям в суставах. А если говорить о настоящем артрозе, реальном повреждении суставов — в первую очередь коленных и тазобедренных — его можно заработать при неправильных занятиях спортом.
По словам врача, есть и отдельная группа людей, которые, занимаясь спортом, не учитывают свой возраст. Это тоже приводит к болям в суставах.
— Профессиональный спортсмен не просто так уходит из большого спорта после 35 лет. В 20 лет у нас суставы восстанавливаются за несколько дней, а после 35 лет скорость восстановления суставов намного меньше. Любая недолеченная микротравма приводит к хроническому воспалению, повреждению сустава, — пояснил специалист.
Как способствовать восстановлению суставов.
Ревматолог уточнил, что для восстановления суставов недостаточно «сидеть и ничего не делать»:
— Правильная гимнастика, подкачивающая кровоток в суставе, очень хорошо работает. В этот момент лучше вырабатывается суставная жидкость, а сустав быстрее восстанавливается. Гимнастика работает в любом возрасте. Когда сустав восстановлен, можно заниматься спортом.
Когда нужно обращаться к врачу.
У многих людей, ведущих активный образ жизни, травмы и микротравмы периодически случаются. Врач назвал сигналы тела, которые говорят о том, что это уже не разовое повреждение, а то, с чем нужно обратиться к врачу. В том числе хроническая боль и значительное ограничение подвижности.
— Если колено стало хуже сгибаться или стало трудно завязать шнурки — это первый признак. Второй — хромота. Например, если испытываешь при каждом шаге боль в тазобедренном суставе, то нужно заниматься проблемой, — отметил Евдокименко.
Почему случаются травмы на занятиях йогой.
У некоторых людей встречается гипермобильность суставов, которая обусловлена генетически. Но у большинства людей со здоровыми суставами не получится стать гипермобильными автоматически, а стать гибкими можно зачастую только через травму. Поэтому во время занятий йогой люди, у которых нет гипермобильности, часто получают травму.
— В первую очередь это травмы тазобедренного сустава, мениски рвут на йоге постоянно. Человеку с жесткими связками стать гипермобильным не удастся, — пояснил спикер.
Он добавил, что быть гипермобильным — не очень хорошее свойство: это говорит о слабой физической силе. Идеально для человека — сочетать гибкость и силу.
Боли в суставах могут быть из-за стресса.
Хронический стресс тоже вызывает проблемы с суставами. Врач объясняет это тем, что на фоне повышенной выработки гормонов стресса увеличивается вязкость синовиальной жидкости — внутрисуставной смазки: она становится гуще, чем нужно.
При этом в действительности не всегда получается избежать стресса. В повседневной жизни, чем бы человек ни занимался, вырабатываются гормоны стресса. В таком случае врач рекомендует самостоятельно сбрасывать это напряжение:
— Можете сбросить стресс за счет физической активности. Прогулки — великолепная вещь. Многие люди сбрасывают стресс на плавании. Если возраст или состояние не позволяют — азартные спортивные игры. Не азартные игры в карты, а спортивные. Что это значит: играешь в любую спортивную или настольную игру, но так, будто ты «проигрываешь корову» и от игры зависит все. Чтобы сбросить стресс, можно пойти на концерт, хоккей или футбол — проораться вместе с людьми, почувствовать эффект толпы.
Следующий момент — психосоматика, добавил специалист.
— Во-первых, выговаривайся. Найди того, с кем ты можешь поговорить. Во-вторых, мы должны себя перевоспитывать: те эмоции, которые ты себе позволяешь в 20 лет, в более позднем возрасте могут тебя просто убить своей интенсивностью, — заключил спикер.