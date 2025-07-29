Иностранные фильмы помогают улучшить владение языком

Академический директор Skyeng Анастасия Екушевская пояснила, что начинать стоит с простого. Она рекомендовала использовать английские субтитры вместо русских, чтобы запоминать слова и связывать их с произношением. При этом важно разбирать незнакомые выражения и повторять фразы за персонажами. По ее словам, ключевым условием остается интерес к контенту — смотреть стоит только то, что действительно нравится.