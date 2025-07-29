Иностранные фильмы помогают улучшить владение языком

Просмотр фильмов и сериалов в оригинале способствует улучшению языковых навыков. К такому выводу пришли исследователи онлайн-школы Skyeng, а результатами поделились в издании «Афиша Daily». Семь из десяти опрошенных отметили положительный эффект от регулярного просмотра англоязычного контента. Каждый пятый считает, что прогресс достигнут исключительно за счет фильмов и сериалов, а еще 14% заметили умеренные улучшения во владении языком.
Тем не менее почти половина участников опроса — 49% — признались, что вовсе не смотрят кино на английском языке. Большинство — 41% — предпочитают дубляж, тогда как только шесть процентов выбирают оригинал без субтитров, а еще два процента — оригинальную звуковую дорожку с субтитрами.
Половина респондентов изучают язык параллельно на курсах или с преподавателем. Еще 10% сообщили, что фильмы значительно обогатили их словарный запас. Лишь три процента не ощутили никакого прогресса.
Академический директор Skyeng Анастасия Екушевская пояснила, что начинать стоит с простого. Она рекомендовала использовать английские субтитры вместо русских, чтобы запоминать слова и связывать их с произношением. При этом важно разбирать незнакомые выражения и повторять фразы за персонажами. По ее словам, ключевым условием остается интерес к контенту — смотреть стоит только то, что действительно нравится.