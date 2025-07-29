Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда в Крым и обратно следуют без задержек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пассажирские поезда «Гранд Сервис Экспресс» из и в направлении Крыма следуют без задержек после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщили РИА Новости в компании.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Поезда не задерживаются, следуют в соответствии с графиком», — рассказали в компании.

«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) утром сообщала о задержке одиннадцати поездов. Максимальное время задержки составляет до пяти часов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше