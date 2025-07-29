Поезда в Крым и обратно следуют без задержек

РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет.
«Поезда не задерживаются, следуют в соответствии с графиком», — рассказали в компании.
«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) утром сообщала о задержке одиннадцати поездов. Максимальное время задержки составляет до пяти часов.