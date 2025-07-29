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В Прикамье несколько лесничеств закрыли для людей из-за пожарной опасности

Ранее в крае ввели особый противопожарный режим.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Ряд лесничеств в Пермском крае были закрыты для людей из-за пожарной опасности, сообщает региональное министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Как рассказывает ведомство, ограничения будут действовать с 28 июля по 3 августа сразу в нескольких территориях региона. В частности, запрет на пребывание граждан было решено ввести в Кочёвском, Кудымкарском, Чайковском и Частинском лесничествах. Соответствующий указ был подписан главой краевого минприроды Дмитрием Белановичем 28 июля. Ограничение ввели в связи с установлением 4 (высокого) класса пожарной опасности.

«На указанных территориях временно ограничено посещение лесов, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования», — рассказывает министерство.

В опубликованном приказе также отмечается, что руководителям будет необходимо установить на границах указанных территорий предупреждающие стенды с информацией о запрете, а также выставить специальные шлагбаумы и КПП.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что особый противопожарный режим был введён в Пермском крае до сентября 2025 года. В середине июля минприроды сообщило, что в лесах, кроме специальных зон, запрещено разведение открытого огня. В противном случае против нарушителей могут быть применены штрафы.