В Прикамье несколько лесничеств закрыли для людей из-за пожарной опасности

Как рассказывает ведомство, ограничения будут действовать с 28 июля по 3 августа сразу в нескольких территориях региона. В частности, запрет на пребывание граждан было решено ввести в Кочёвском, Кудымкарском, Чайковском и Частинском лесничествах. Соответствующий указ был подписан главой краевого минприроды Дмитрием Белановичем 28 июля. Ограничение ввели в связи с установлением 4 (высокого) класса пожарной опасности.