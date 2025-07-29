Скончался нижегородский скульптор Сидоров, автор «Веселой козы»

Творения Владимира Сидорова прочно вошли в культурный ландшафт Нижнего Новгорода. Коза, установленная на Большой Покровской улице, полюбилась как местным жителям, так и гостям города. С момента своего появления она стала эмблемой известного нижегородского театрального фестиваля «Весёлая коза», а для горожан — символом удачи, для привлечения которой нужно прокатиться на скульптуре или прикоснуться к её рогам.