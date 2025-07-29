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Скончался нижегородский скульптор Сидоров, автор «Веселой козы»

Скончался скульптор Владимир Сидоров, автор знаменитой скульптуры «Весёлая коза», ставшей визитной карточкой Нижнего Новгорода.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МК - Нижний Новгород

Об этой печальной новости сообщила Дарья Сорокина, куратор проекта «Молодой Art».

Творения Владимира Сидорова прочно вошли в культурный ландшафт Нижнего Новгорода. Коза, установленная на Большой Покровской улице, полюбилась как местным жителям, так и гостям города. С момента своего появления она стала эмблемой известного нижегородского театрального фестиваля «Весёлая коза», а для горожан — символом удачи, для привлечения которой нужно прокатиться на скульптуре или прикоснуться к её рогам.

«Владимир Сидоров оставил глубокий отпечаток в памяти нижегородцев. Его произведения служили и будут служить источником вдохновения для будущих поколений. Мы сохраним в сердцах память о его таланте, увлеченности и преданности искусству. Пусть его наследие живет в нашей памяти и в каждом уголке Нижнего Новгорода», — поделилась Дарья Сорокина.