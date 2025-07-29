Скончался нижегородский скульптор Сидоров, автор «Веселой козы»

Об этой печальной новости сообщила Дарья Сорокина, куратор проекта «Молодой Art».
Творения Владимира Сидорова прочно вошли в культурный ландшафт Нижнего Новгорода. Коза, установленная на Большой Покровской улице, полюбилась как местным жителям, так и гостям города. С момента своего появления она стала эмблемой известного нижегородского театрального фестиваля «Весёлая коза», а для горожан — символом удачи, для привлечения которой нужно прокатиться на скульптуре или прикоснуться к её рогам.
«Владимир Сидоров оставил глубокий отпечаток в памяти нижегородцев. Его произведения служили и будут служить источником вдохновения для будущих поколений. Мы сохраним в сердцах память о его таланте, увлеченности и преданности искусству. Пусть его наследие живет в нашей памяти и в каждом уголке Нижнего Новгорода», — поделилась Дарья Сорокина.