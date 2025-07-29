Владислав Радимов: Магомед Адиев все правильно делает в самарских «Крыльях»

«С теми исполнителями, что есть, мне кажется, Магомед Адиев все правильно делает в “Крыльях”. Состав там, если просмотреть, неплохой. Футболисты есть и с опытом, и молодые перспективные. И те, кому надо давно давать шанс. Например, Раков и Иван Бобер», — уверен Владислав Радимов.