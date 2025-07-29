Владислав Радимов: Магомед Адиев все правильно делает в самарских «Крыльях»

Бывший футболист волжан высказался о матче «зелено-бело-синих» против «Пари НН» и изменениях в игре команды с новым главным тренером.
«Крылья Советов» взяли вверх над нижегородцами на своем поле вечером 25 июля — 2:0 (6+). Забили Вадим Раков и Фернандо Костанца. Оба в добавленное ко второму тайму время. Причем мяч первого стал лучшим во втором туре РПЛ.
«С теми исполнителями, что есть, мне кажется, Магомед Адиев все правильно делает в “Крыльях”. Состав там, если просмотреть, неплохой. Футболисты есть и с опытом, и молодые перспективные. И те, кому надо давно давать шанс. Например, Раков и Иван Бобер», — уверен Владислав Радимов.
Подчеркнул в разговоре с «РБ Спорт», что состав «КС» при должном подходе будет «нормально смотреться в лиге»:
«Я так понимаю, и финансово будут жить, не раздувая бюджет. Абсолютно нормальная история. И, наверное, надо сказать, что губернатор Вячеслав Федорищев был прав в какой-то степени, что можно и менее затратно содержать клуб и добиваться результата».
Недавно рассказывали, что «Крылья Советов» и «Сочи» интересуются 29-летним защитником «Спартака» Никитой Черновым. До переезда в Москву он провел 76 встреч за «зелено-бело-синих».
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