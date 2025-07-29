«Красочно и стильно!»: омичей ждут богатые на яркие эмоции выходные дни

«Омск, без всякого сомнения, город талантливой молодежи. Наши молодые спортсмены, ученые, деятели культуры являются гордостью Омска и на федеральном, и на мировом уровне. При этом, у каждого из этих ребят есть семейная история, в которой обязательно был пример проявленного когда-то мужества. На предстоящем празднике мы покажем новаторство в развитии региона, которое не отрывается от традиций и уважения к подвигу наших предков. Всего на предстоящем грандиозном празднике будет проведено 70 мероприятий, которые пройдут с 1 по 3 августа на центральных улицах города. Для удобства омичей и гостей города, мы на сайте администрации разместили интерактивную карту мероприятий. Он информирует о локациях и мероприятиях, которые пройдут в День города», — поделилась Инна Елецкая.