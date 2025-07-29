«Красочно и стильно!»: омичей ждут богатые на яркие эмоции выходные дни

О масштабной праздничной программе, которую готовят для омичей более 10 тысяч человек, рассказали сегодня, 29 июля, на пресс-конференции заместитель мэра города Омска Инна Елецкая и первый заместитель министра культуры Ольга Безродная.
Уникальность предстоящих праздничных мероприятий в том, что сотрудникам департамента культуры города Омска, удалось объединить две концепции в разработке предстоящего праздника — статус «Молодежная столица России» и 80-летие Великой Победы.
«Омск, без всякого сомнения, город талантливой молодежи. Наши молодые спортсмены, ученые, деятели культуры являются гордостью Омска и на федеральном, и на мировом уровне. При этом, у каждого из этих ребят есть семейная история, в которой обязательно был пример проявленного когда-то мужества. На предстоящем празднике мы покажем новаторство в развитии региона, которое не отрывается от традиций и уважения к подвигу наших предков. Всего на предстоящем грандиозном празднике будет проведено 70 мероприятий, которые пройдут с 1 по 3 августа на центральных улицах города. Для удобства омичей и гостей города, мы на сайте администрации разместили интерактивную карту мероприятий. Он информирует о локациях и мероприятиях, которые пройдут в День города», — поделилась Инна Елецкая.
Среди огромного числа мероприятий, Инна Борисовна особо отметила некоторые из них, которые, на ее профессиональный взгляд, будут наиболее интересными. Следуя рекомендации заместителя мэра Омска, обязательно стоит посетить следующие локации:
Творческий проект городских и областных театров, который пройдет 2 августа в период с 12.00 до 18.00 часов, на сцене у музея им. М. А. Врубеля.
Творческий проект #МОДНОВОМСКЕ (0+). Это в некотором роде культовое мероприятие стильного Омска, объединяющее парикмахеров, дизайнеров, стилистов. Их безусловным мастерством омичам предстоит насладится 2 августа — с 12.00 до 19.00 часов, на сцене у памятника В. И. Ленину (пересечение ул. Ленина и ул. Музейная).
Фестиваль циркового искусства и артистов оригинального жанра (0+). Завораживающе людским мастерством и волшебством цветовых эффектов шоу будет проходить 2 августа — с 12.00 до 19.00 часов, в сквере Алтунина (правый берег Омска, парковая зона между Комсомольским и Юбилейным мостами).
Кинематографический проект. Мероприятие включает в себя конкурсы, мастер-классы, презентация нового онлайн-путеводителя. Зрители этого проекта также увидят музыкальное выступление омского Театр огня «Гало» (0+). Мероприятие пройдет 2 августа — с 14.00 до 21.30 часов в омском Городском саду (парковая зона между ТЮЗом и Историко-краеведческим музеем).
Два проекта на улице Чохана Валиханова. Проект «Интеллектуальный» (0+) — фестиваль настольных игр. Проект «Творческий» (0+) — площадка омских детских школ искусств на тему о деревянной архитектуре нашего города.