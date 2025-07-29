Коуч в США открыл бесплатный «Клуб крика»

«Клуб крика» собирается каждое воскресенье в 19:00 у пляжа Норт-Авеню в Чикаго. Все встречи бесплатны и открыты для всех желающих, как сообщает CBS News.
Инициатор практики — коуч по дыхательным техникам Мэнни Хернандес. Он начал проводить такие сессии, когда искал способ справиться с личным напряжением, а затем опубликовал приглашение в социальных сетях. Вскоре необычная идея привлекла людей.
«Я чувствую, что наконец-то нашел место, где могу отпустить то, что давно тяготит. Это помогает освободиться, расслабиться», — рассказал один из участников клуба Александр Руалькаба.
Организаторы подчеркивают, что, для того чтобы кричать на озере, не требуется никакой специальной подготовки — нужно только желание освободиться от внутреннего напряжения.