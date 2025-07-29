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Коуч в США открыл бесплатный «Клуб крика»

В США набирает популярность необычный способ борьбы со стрессом — еженедельные встречи на пирсе, где участники громко кричат в сторону озера Мичиган.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Трое молодых людей кричат возле водоема
Источник: Freepik

«Клуб крика» собирается каждое воскресенье в 19:00 у пляжа Норт-Авеню в Чикаго. Все встречи бесплатны и открыты для всех желающих, как сообщает CBS News.

Инициатор практики — коуч по дыхательным техникам Мэнни Хернандес. Он начал проводить такие сессии, когда искал способ справиться с личным напряжением, а затем опубликовал приглашение в социальных сетях. Вскоре необычная идея привлекла людей.

«Я чувствую, что наконец-то нашел место, где могу отпустить то, что давно тяготит. Это помогает освободиться, расслабиться», — рассказал один из участников клуба Александр Руалькаба.

По словам Хернандеса, суть практики проста: глубокое дыхание и громкий крик в открытое пространство помогают участникам безопасно выплеснуть эмоции и почувствовать облегчение. Это здоровый способ выразить то, что копилось внутри.

Организаторы подчеркивают, что, для того чтобы кричать на озере, не требуется никакой специальной подготовки — нужно только желание освободиться от внутреннего напряжения.