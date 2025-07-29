Создан самый маленький фотолюминесцентный источник света из кремния

В данном случае метаповерхность, состоящая из золотой подложки и цилиндрических столбиков из прослоек кремния и золота, служит своеобразной «ловушкой» для фотонов, которая удерживает их в области, где есть кремний. Особая геометрия этого материала приводит к тому, что кремний начинает в 10 тысяч раз активнее взаимодействовать с фотонами, что позволяет использовать подобные структуры для создания компактных излучателей света.