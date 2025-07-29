Современную спортплощадку откроют в августе в Хабаровском крае

«Сделать мини-стадион на прилегающей территории мы предложили губернатору края Дмитрию Викторовичу Демешину в прошлом году, когда он приезжал к нам. Глава региона идею поддержал и помог с получением федеральных денег. Очень крутая история будет не только для детей отделения нашей спортивной школы, но и для всего города», — рассказал директор спортивной школы Константин Ефимов.