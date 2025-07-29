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Современную спортплощадку откроют в августе в Хабаровском крае

Тренажеры с QR-кодами и безопасное покрытие оборудуют в Комсомольске.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске в этом году появятся новые уличные спортплощадки. Одну из них — современную и интерактивную — откроют уже в августе возле регионального центра развития спорта. Финансирование выделено по президентской программе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Работы на будущей спортивной площадке рядом с центром развития спорта в Комсомольске близятся к завершению. На строительство выделено 30 миллионов рублей.

Площадка будет «умной» — это значит, что на каждом тренажере размещены QR-коды. Отсканировав их, спортсмены смогут посмотреть обучающие видео с упражнениями. Также подрядчик укладывает прорезиненное покрытие — оно обеспечит безопасность. Здесь смогут заниматься не только взрослые, но и дети, а также люди с ограниченными возможностями.

«Сделать мини-стадион на прилегающей территории мы предложили губернатору края Дмитрию Викторовичу Демешину в прошлом году, когда он приезжал к нам. Глава региона идею поддержал и помог с получением федеральных денег. Очень крутая история будет не только для детей отделения нашей спортивной школы, но и для всего города», — рассказал директор спортивной школы Константин Ефимов.

Это уже вторая такая площадка в городе. Первая начала работу полтора года назад у физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ивана Трегубова. Сейчас там тренируются местные жители.

«Площадка эта очень хорошо оборудована. Тренажеры шикарные. Ну и бегать можно», — говорит инструктор по оздоровительной гимнастике Галина Сердечная.

Тренер по лыжным гонкам Анна Пилевина добавила, что ее подопечные постоянно тренируются именно там.

«Занимаемся общефизической подготовкой, также бег. Пользуемся площадкой и коробкой. Играем в футбол, в подвижные игры», — рассказала Анна Пилевина.

Осенью в Комсомольске появятся еще три спортплощадки. Их обустроят в парке Судостроителей, возле школы № 27 и рядом со спортивным центром «Орлан».