Более 70 мероприятий пройдёт в Омске на День города и области

Празднование Дня города в Омске обещает стать масштабным событием. Заместитель мэра города Инна Елецкая представила программу мероприятий, которая охватит центральные улицы города с 1 по 3 августа. Горожан и гостей города ждёт насыщенная программа, включающая 70 мероприятий культурно-массового, спортивного и творческого характера.
Основные площадки праздника расположатся на улицах Чокана Валиханова, в сквере Алтунина, сквере Дзержинского, Городском саду и на Соборной площади. В обновлённом пространстве Городского сада 2 августа развернётся проект «Молодёжный. Кинематографический», который включит кинолектории, конкурсы, мастер-классы и презентацию нового онлайн-путеводителя по Омской области.
Проект #МОДНОВОМСКЕ представит эксклюзивные показы одежды омских дизайнеров. По словам заместителя мэра Инны Елецкой, особенностью этого года станет демонстрация исключительно работ местных модельеров. На площадке также будут работать мастера по плетению кос и мехенди.
У музея имени Врубеля пройдёт «Молодёжный театральный» проект с участием городских и областных театров, которые представят спектакли и концертные программы. В сквере Алтунина 2 августа состоится праздник спорта, циркового искусства и воздушной гимнастики. Ведущим мероприятия выступит директор Омского государственного цирка Виталий Доля.
2 августа на улице Чокана Валиханова пройдёт «Молодежный. Творческий» с мастер-классами от омских школ искусств и «Молодежный. Интеллектуальный» с большим фестивалем настольных игр от омских муниципальных библиотек.
Полную программу мероприятий на День города и области в Омске можно посмотреть на сайте Администрации города на специальной интерактивной карте.