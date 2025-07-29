Более 70 мероприятий пройдёт в Омске на День города и области

Основные площадки праздника расположатся на улицах Чокана Валиханова, в сквере Алтунина, сквере Дзержинского, Городском саду и на Соборной площади. В обновлённом пространстве Городского сада 2 августа развернётся проект «Молодёжный. Кинематографический», который включит кинолектории, конкурсы, мастер-классы и презентацию нового онлайн-путеводителя по Омской области.