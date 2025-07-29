В Челябинской области на учете с вирусным гепатитом состоит около 29 тыс. человек

«Тест на антитела к вирусу гепатита С начали выполнять с 1 сентября 2024 года. И мы уже видим первые результаты — выросло количество вновь выявленных случаев. Это очень важно: чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов предотвратить ее развитие, поскольку сегодня гепатит С, независимо от стадии заболевания, успешно лечится: эффективность современной противовирусной терапии более 95%», — отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в Уральском Федеральном округе Ольга Сагалова.