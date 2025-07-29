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В Челябинской области на учете с вирусным гепатитом состоит около 29 тыс. человек

В Челябинской области на учете с вирусным гепатитом состоит около 29 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Статистику привели в региональном Минздраве.

Гепатит — это воспалительное заболевание печени. Чаще всего причиной его возникновения являются вирусы. На данный момент известно пять различных вирусов, приводящих к воспалению печени: A, B, C, D и E.

«На сегодняшний день на диспансерном учете состоит порядка 29 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом, из них более 22,5 тыс. — с гепатитом С, 6 тыс. — с гепатитом В и 111 пациентов — с гепатитом Д, который приводит к наиболее быстрому прогрессированию заболевания», — прокомментировал заведующий Областным гепатологическим центром Александр Колесников.

Он напомнил, что в 2025 году в программу диспансеризации в рамках лабораторного обследования включен тест на антитела к вирусу гепатита С. Скрининг проходят взрослые пациенты раз в 10 лет.

«Тест на антитела к вирусу гепатита С начали выполнять с 1 сентября 2024 года. И мы уже видим первые результаты — выросло количество вновь выявленных случаев. Это очень важно: чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов предотвратить ее развитие, поскольку сегодня гепатит С, независимо от стадии заболевания, успешно лечится: эффективность современной противовирусной терапии более 95%», — отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в Уральском Федеральном округе Ольга Сагалова.