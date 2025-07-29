Защитник «Крыльев» Печенин из Беларуси выступил против лимита на легионеров

Сейчас по правилам в заявке команды РПЛ могут быть 14 иностранных игроков, а на поле — не больше восьми.
Также есть вариант с ужесточением до десяти футболистов в списке и до пяти вышедших во время матча.
При этом легионерами в Премьер-лиге не считаются выходцы из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин выступил против лимита. Уверен: это бьет по развитию игроков.
«Придерживаюсь точки зрения людей, которые говорят, что в самой сильной конкуренции вырастают хорошие футболисты. Лично я против лимитов совсем. Однако если есть и вводятся, значит, для чего-то нужны. Вводят с какой-то целью и достижения каких-либо результатов», — подчеркнул Печенин в разговоре с «Матч ТВ».
Недавно бывший полузащитник волжан Владислав Радимов оценил работу Магомеда Адиева в «КС».
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