Защитник «Крыльев» Печенин из Беларуси выступил против лимита на легионеров

«Придерживаюсь точки зрения людей, которые говорят, что в самой сильной конкуренции вырастают хорошие футболисты. Лично я против лимитов совсем. Однако если есть и вводятся, значит, для чего-то нужны. Вводят с какой-то целью и достижения каких-либо результатов», — подчеркнул Печенин в разговоре с «Матч ТВ».