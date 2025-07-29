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Володин назвал участников СВО лучшей частью общества

Володин назвал участников СВО частью новой элиты.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации — лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты.

«Участники специальной военной операции — люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества — наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны, её граждан. И, конечно, это особые люди», — сказал Володин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

По словам председателя Госдумы, надо сделать всё, чтобы они ни в чём не нуждались, — так же, как и их семьи.

«Когда мы говорим о новой элите: те, кто сегодня защищает нас, — её часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу», — добавил парламентарий.

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