Володин назвал участников СВО лучшей частью общества

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что участники спецоперации — лучшая часть российского общества, это особые люди и часть новой элиты.
«Участники специальной военной операции — люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества — наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны, её граждан. И, конечно, это особые люди», — сказал Володин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
По словам председателя Госдумы, надо сделать всё, чтобы они ни в чём не нуждались, — так же, как и их семьи.
«Когда мы говорим о новой элите: те, кто сегодня защищает нас, — её часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу», — добавил парламентарий.