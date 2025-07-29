Володин назвал участников СВО лучшей частью общества

«Участники специальной военной операции — люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества — наши солдаты и офицеры. Они могут совершать поступки, жертвуя собой, подвергая рискам свою жизнь во имя страны, её граждан. И, конечно, это особые люди», — сказал Володин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.