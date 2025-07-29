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В Пермский госуниверситет подали свыше 33 тысяч заявлений

ПГНИУ подвел итоги приёмной кампании 2025 года.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

ПГНИУ подвел итоги приемной кампании 2025 года. Вуз завершил прием документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Абитуриенты подали свыше 33 тыс. заявлений.

«КП-Пермь» в пресс-службе Пермского госуниверситета сообщили, что на бюджет подано 23 215 заявлений. Самый большой конкурс отметили в направлениях: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика».

Что интересно, «Государственное и муниципальное управление» стало самым популярным направлением также среди абитуриентов Пермского политеха.