В Пермский госуниверситет подали свыше 33 тысяч заявлений

ПГНИУ подвел итоги приемной кампании 2025 года. Вуз завершил прием документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Абитуриенты подали свыше 33 тыс. заявлений.
«КП-Пермь» в пресс-службе Пермского госуниверситета сообщили, что на бюджет подано 23 215 заявлений. Самый большой конкурс отметили в направлениях: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика».
Что интересно, «Государственное и муниципальное управление» стало самым популярным направлением также среди абитуриентов Пермского политеха.