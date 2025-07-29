Женщины часто впадают в пассивную лудоманию

Женщины в меньшей степени склонны к активной игровой зависимости, но они чаще вовлекаются в нее косвенно из-за партнеров, страдающих лудоманией. Подобное поведение часто приводит к тяжелым финансовым и эмоциональным потерям, отметил психотерапевт Антон Волков в беседе с «Газетой.Ru».
Они сопереживают, надеются на выигрыш, поддерживают и порой готовы закрывать глаза даже на серьезные проигрыши. В стремлении сохранить отношения они принимают радикальные решения: занимать деньги у родных, продавать имущество, жертвовать жильем. Такая форма вовлечения особенно характерна для молодых пар и разрушает не только финансовое благополучие, но и семейные связи, подчеркнул эксперт.
При этом лечение игровой зависимости возможно, если человек вовремя осознает проблему и обращается за профессиональной помощью. Ранняя диагностика и участие близких повышают шансы на восстановление семьи.