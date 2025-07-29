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Женщины часто впадают в пассивную лудоманию

Лудомания — патологическая зависимость от азартных игр, которая сопровождается потерей контроля, утратой интереса к другим сферам жизни и долговыми обязательствами. В основной группе риска — мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Именно они составляют большинство обращающихся за помощью.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Азартные игры
Источник: Unsplash

Женщины в меньшей степени склонны к активной игровой зависимости, но они чаще вовлекаются в нее косвенно из-за партнеров, страдающих лудоманией. Подобное поведение часто приводит к тяжелым финансовым и эмоциональным потерям, отметил психотерапевт Антон Волков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, женщины, находясь рядом с игроманом, нередко разделяют его увлечение и становятся частью этого процесса.

Они сопереживают, надеются на выигрыш, поддерживают и порой готовы закрывать глаза даже на серьезные проигрыши. В стремлении сохранить отношения они принимают радикальные решения: занимать деньги у родных, продавать имущество, жертвовать жильем. Такая форма вовлечения особенно характерна для молодых пар и разрушает не только финансовое благополучие, но и семейные связи, подчеркнул эксперт.

При этом лечение игровой зависимости возможно, если человек вовремя осознает проблему и обращается за профессиональной помощью. Ранняя диагностика и участие близких повышают шансы на восстановление семьи.