Женщины часто впадают в пассивную лудоманию

Они сопереживают, надеются на выигрыш, поддерживают и порой готовы закрывать глаза даже на серьезные проигрыши. В стремлении сохранить отношения они принимают радикальные решения: занимать деньги у родных, продавать имущество, жертвовать жильем. Такая форма вовлечения особенно характерна для молодых пар и разрушает не только финансовое благополучие, но и семейные связи, подчеркнул эксперт.