Экологи заявили о гибели рыбы в водоеме под Червенем. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В названном пруду специалисты нашли шесть погибших особей карася. Согласно данным областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, пока извлечь всю рыбу и подсчитать экологический ущерб невозможно. Работы, связанные со сбором рыбы, продолжаются.
Кроме того, экологами проводится лабораторный анализ проб воды, а также биоматериала, чтобы установить причину. Погибшую рыбу передали районной ветстанции для проведения анализа.
«Среди возможных факторов рассматриваются: несанкционированный сброс химических веществ, загрязнение сточными водами или болезнь», — отметили в ведомстве.
Ранее экологи заявили о массовой гибели не менее 159 рыб в реке Плиса в Борисове.
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