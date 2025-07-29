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Экологи заявили о гибели рыбы в водоеме под Червенем

Экологи назвали предварительные причины гибели рыбы в пруду Ведрица в Червенском районе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Экологи заявили о гибели рыбы в водоеме под Червенем. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В названном пруду специалисты нашли шесть погибших особей карася. Согласно данным областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, пока извлечь всю рыбу и подсчитать экологический ущерб невозможно. Работы, связанные со сбором рыбы, продолжаются.

Кроме того, экологами проводится лабораторный анализ проб воды, а также биоматериала, чтобы установить причину. Погибшую рыбу передали районной ветстанции для проведения анализа.

«Среди возможных факторов рассматриваются: несанкционированный сброс химических веществ, загрязнение сточными водами или болезнь», — отметили в ведомстве.

Ранее экологи заявили о массовой гибели не менее 159 рыб в реке Плиса в Борисове.

Тем временем белорус пожаловался на свалку в лесу — Минлесхоз ответил: «Предприятия свозят отходы и строительный мусор, а рядом находятся скважины с питьевой водой».