Экологи заявили о гибели рыбы в водоеме под Червенем

В названном пруду специалисты нашли шесть погибших особей карася. Согласно данным областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, пока извлечь всю рыбу и подсчитать экологический ущерб невозможно. Работы, связанные со сбором рыбы, продолжаются.