Экс-директор «Красного якоря» Барыкин объявлен в международный розыск

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года Дмитрию Барыкину было присвоено звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области», а в июне Тверской районный суд Москвы санкционировал его заочный арест по ходатайству следствия. Ему предъявлены обвинения в совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Предполагаемые преступления были совершены в московском регионе, но детали дела пока не разглашаются. Представители завода «Красный Якорь» заявили, что уголовное дело не связано с деятельностью предприятия.