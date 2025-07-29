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Экс-директор «Красного якоря» Барыкин объявлен в международный розыск

Дмитрий Барыкин, ранее возглавлявший завод «Красный якорь» и занимавший пост спикера городской думы Нижнего Новгорода, объявлен в международный розыск в связи с тем, что скрылся от следствия, сообщает «Ъ-Приволжье».

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Ранее сообщалось, что в апреле текущего года Дмитрию Барыкину было присвоено звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области», а в июне Тверской районный суд Москвы санкционировал его заочный арест по ходатайству следствия. Ему предъявлены обвинения в совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Предполагаемые преступления были совершены в московском регионе, но детали дела пока не разглашаются. Представители завода «Красный Якорь» заявили, что уголовное дело не связано с деятельностью предприятия.

В середине июля Барыкин был освобожден от должности гендиректора завода, которую занял Андрей Корчагин. До сих пор местонахождение Барыкина остается неустановленным.