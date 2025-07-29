Эксперт объяснил, с чем связаны переработки в России

Чаще других с переработками сталкиваются ведущие специалисты: именно на них ложится основной объем задач. Обычно это 10% персонала. В сфере услуг, где заняты мигранты, 10−12-часовой рабочий день давно стал нормой, при этом условия остаются жесткими.