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Эксперт объяснил, с чем связаны переработки в России

Переутомление и напряженный график — следствие неэффективного менеджмента. В России переработки чаще всего возникают из-за дефицита специалистов и отсутствия четкой организации труда.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Девушка печатает в таблице на компьютере
Источник: Freepik

По словам вице-президента «Опоры России» Дмитрия Пищальникова в комментарии «Газете.RU», в большинстве компаний работа распределена неравномерно: одни сотрудники вынуждены трудиться в режиме постоянного аврала, пока другие простаивают. Дисбаланс приводит к падению эффективности, ухудшает психологическое состояние коллектива и формирует хроническое напряжение, которое плохо сказывается на атмосфере в команде.

Чаще других с переработками сталкиваются ведущие специалисты: именно на них ложится основной объем задач. Обычно это 10% персонала. В сфере услуг, где заняты мигранты, 10−12-часовой рабочий день давно стал нормой, при этом условия остаются жесткими.

Эксперт подчеркнул, что переработки — это не просто физическая нагрузка, а комплексная угроза бизнесу. Потери рабочего времени, вызванные стрессом и снижением концентрации, могут достигать 70%. Все это приводит к выгоранию, потере мотивации и падению производительности.

Лучше других с внешними вызовами справляются компании, где налажены процессы и выстроена четкая система управления. Такие предприятия вовремя адаптируются, автоматизируют рутину, внедряют цифровые решения и вкладываются в обучение сотрудников.

Если переработки становятся нормой, а руководство игнорирует проблему даже после диалога с работником, эксперт советует не тянуть и сменить место работы.