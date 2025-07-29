Эксперт объяснил, с чем связаны переработки в России

По словам вице-президента «Опоры России» Дмитрия Пищальникова в комментарии «Газете.RU», в большинстве компаний работа распределена неравномерно: одни сотрудники вынуждены трудиться в режиме постоянного аврала, пока другие простаивают. Дисбаланс приводит к падению эффективности, ухудшает психологическое состояние коллектива и формирует хроническое напряжение, которое плохо сказывается на атмосфере в команде.
Чаще других с переработками сталкиваются ведущие специалисты: именно на них ложится основной объем задач. Обычно это 10% персонала. В сфере услуг, где заняты мигранты, 10−12-часовой рабочий день давно стал нормой, при этом условия остаются жесткими.
Лучше других с внешними вызовами справляются компании, где налажены процессы и выстроена четкая система управления. Такие предприятия вовремя адаптируются, автоматизируют рутину, внедряют цифровые решения и вкладываются в обучение сотрудников.
Если переработки становятся нормой, а руководство игнорирует проблему даже после диалога с работником, эксперт советует не тянуть и сменить место работы.