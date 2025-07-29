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В Омске нашли двукратное превышение сероводорода

Выбросы найдены в Кировском административном округе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: SuperOmsk.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, ночью вторника, 29 июля 2025 года, в Омске зафиксированы выбросы сероводорода.

«В Кировском административном округе (аэрологическая станция) зафиксировано превышение ПДК сероводорода, максимальная концентрация составила 2 ПДК (0,016 мг/м3)», — передают метеорологи.

Сообщается, что на других постах превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.

Сероводород — газ, который опасен для человека. По данным открытых интернет-источников, он воздействует в первую очередь на нервную систему, вызывает сильные головные боли, судороги и может привести к коме.

Напомним, что в Омске и области с 29 на 30 июля 2025 года объявлен режим НМУ первой степени опасности.