В Омске нашли двукратное превышение сероводорода

По данным Обь-Иртышского УГМС, ночью вторника, 29 июля 2025 года, в Омске зафиксированы выбросы сероводорода.
«В Кировском административном округе (аэрологическая станция) зафиксировано превышение ПДК сероводорода, максимальная концентрация составила 2 ПДК (0,016 мг/м3)», — передают метеорологи.
Сообщается, что на других постах превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.
Сероводород — газ, который опасен для человека. По данным открытых интернет-источников, он воздействует в первую очередь на нервную систему, вызывает сильные головные боли, судороги и может привести к коме.
Напомним, что в Омске и области с 29 на 30 июля 2025 года объявлен режим НМУ первой степени опасности.