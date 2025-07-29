Жителей Самары летом приглашают к участию в конкурсе социальных проектов «Март»

В Самаре дан старт очередному этапу конкурса «Март». Об этом заявили представители администрации города.
Участниками могут быть федеральные и региональные органы власти, местные самоуправления, концессионеры, частные партнеры, а также люди, реализующие инвестиционные проекты в самых разных сферах.
Заявки принимаются до 17 августа через специальную форму, размещенную на официальном веб-сайте конкурса.
16+
Напомним, что жителей 63-региона приглашают к участию в конкурсе «Связующая нить».
Ранее мы писали, что в области 42-летний мужчина осужден за мошенничество с социальными выплатами.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.