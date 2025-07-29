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Жителей Самары летом приглашают к участию в конкурсе социальных проектов «Март»

В Самаре дан старт очередному этапу конкурса «Март».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре дан старт очередному этапу конкурса «Март». Об этом заявили представители администрации города.

Участниками могут быть федеральные и региональные органы власти, местные самоуправления, концессионеры, частные партнеры, а также люди, реализующие инвестиционные проекты в самых разных сферах.

Заявки принимаются до 17 августа через специальную форму, размещенную на официальном веб-сайте конкурса.

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Напомним, что жителей 63-региона приглашают к участию в конкурсе «Связующая нить».

Ранее мы писали, что в области 42-летний мужчина осужден за мошенничество с социальными выплатами.

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