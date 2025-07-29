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Владелец «Акрона» Павел Морозов хочет стать чемпионом России через 6−7 лет

Учредитель «молодых и звонких» высказался о будущем своего клуба из Тольятти.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Учредитель «молодых и звонких» высказался о будущем своего клуба из Тольятти.

ФК «Акрон» появился в апреле 2018 года. Начинал в Третьей лиге, оттуда перешел во Вторую. С сезона 2020−2021 по 2023—2024 выступал в Первой. Позже в стыках обыграл «Урал» и прорвался в РПЛ.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги «красно-черные» взяли два матча дерби у «Крыльев Советов» и обогнали их по таблице — заняли девятую строчку с 35 очками (у Самары десятое место с 31).

В разговоре с «РБ Спорт» владелец тольяттинской команды Павел Морозов заявил, что надеется увидеть «Акрон» в статусе чемпиона России через 6−7 лет.

Ранее писали, что сегодня вечером «молодые и звонкие» в Самаре сразятся с калининградской «Балтикой» (6+).

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